دائرة بعلبك - الهرمل: ثنائي حزب الله وأمل على تفوّقه والقوات تبحث عن شركاء لتأمين الحاصل

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LBCI News Lebanon

تُعتبر دائرة البقاع الثالثة التي تضمّ بعلبك - الهرمل أكبر الدوائر حجما ً على مستوى لبنان وهي تضمّ عشرة نواب، ستةُ شيعة سنّيان، ماروني وكاثوليكي.

اعتاد ثنائي حزب الله - أمل أن يبسط سيطرته في هذه الدائرة في زمن القانون الأكثري وأن يحصد المقاعد العشرة دون كثير عناء، إلا أنّ الصورة تغيّرت بعض الشيء مع القانون النسبي في الدورة الماضية حيث استطاع تحالفُ تيار المستقبل مع القوات اللبنانية مع بعض المستقلين الشيعة الحصول على مقعدين في هذه الدائرة.

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