اجتماع في قصر بعبدا لبحث الرد اللبناني على ورقة هوكشتاين

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LBCI News Lebanon

بالتزامن مع تزايد التهافت الدولي على أسواق الطاقة البديلة في ظل تصاعد وتيرة الحرب الاوكرانية الروسية التي دخلت اسبوعها الرابع، ومع ارتفاع سقف العقوبات والحظر المفروض على المشتقات الروسية، يعود ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الاسرائيلي الى الواجهة حيث عقد اجتماع جمع الرؤساء الثلاثة ميشال عون - نبيه بري ونجيب ميقاتي في قصر بعبدا لبحث الرد اللبناني على ورقة الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين.

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