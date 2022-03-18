التطورات المرتبطة بالقطاع المصرفي لم تحجب الضوء عن ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل

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رفض لبنان عمليا في اجتماع لرؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة السير باقتراح آموس هوكستين لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل كما ورد، وشدد لبنان على العودة إلى اتفاق الإطار للمفاوضات غير المباشرة أي العودة إلى مفاوضات الناقورة التي تجري بوساطة أميركية وعلى طاولة هذه المفاوضات التي يجري تبادل المقترحات والأفكار وقد يكون من ضمنها اقتراح هوكستين للتوصل في النهاية إلى رسم خط حدودي بحري.