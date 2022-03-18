تقارير نشرة الاخبار
18 آذار 2022 - 13:25
Back

التطورات المرتبطة بالقطاع المصرفي لم تحجب الضوء عن ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل

التطورات المرتبطة بالقطاع المصرفي لم تحجب الضوء عن ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار اسرائيل, ترسيم الحدود البحرية,القطاع المصرفي,التطورات المرتبطة بالقطاع المصرفي لم تحجب الضوء عن ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
رفض لبنان عمليا في اجتماع لرؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة السير باقتراح آموس هوكستين لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل كما ورد، وشدد لبنان على العودة إلى اتفاق الإطار للمفاوضات غير المباشرة أي العودة إلى مفاوضات الناقورة التي تجري بوساطة أميركية وعلى طاولة هذه المفاوضات التي يجري تبادل المقترحات والأفكار وقد يكون من ضمنها اقتراح هوكستين للتوصل في النهاية إلى رسم خط حدودي بحري.
الإعلان
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً