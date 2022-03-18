تقارير نشرة الاخبار
18 آذار 2022 - 13:31
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انتخابات طرابلس الضنية المنية... من دون ميقاتي والمستقبل

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Lebanon News
لا تشبه دائرة الشمال الثانية أي دائرة أخرى. طرابلس الضنية المنية الدائرة التي تضم ١١ مقعدا ستجري الانتخابات النيابية فيها في ظل عزوف تيار المستقبل رسميا عن الترشح وفي ظل عزوف نجيب ميقاتي رسميا عن الترشح. أي ان الانتخابات ستجري في غياب المستقبل الذي حصدت لائحته ٥٢ الف صوتا أي ٥ مقاعد وميقاتي الذي حصدت لائحته ٤٢ الف صوتا أي ٤ مقاعد.
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