انتخابات طرابلس الضنية المنية... من دون ميقاتي والمستقبل

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لا تشبه دائرة الشمال الثانية أي دائرة أخرى. طرابلس الضنية المنية الدائرة التي تضم ١١ مقعدا ستجري الانتخابات النيابية فيها في ظل عزوف تيار المستقبل رسميا عن الترشح وفي ظل عزوف نجيب ميقاتي رسميا عن الترشح. أي ان الانتخابات ستجري في غياب المستقبل الذي حصدت لائحته ٥٢ الف صوتا أي ٥ مقاعد وميقاتي الذي حصدت لائحته ٤٢ الف صوتا أي ٤ مقاعد.