تقارير نشرة الاخبار
07 نيسان 2022 - 13:10
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مصيرُ الانتخابات معلّقٌ باعتذار قضاةٍ عن المشاركة في لجان القيد؟

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Lebanon News
٢١٩ قاضيا عدليا ومن مجلس شورى الدولة تم تعيينهم بمرسوم صادر عن وزير الداخلية لعضوية ورئاسة لجان القيد التي تشرف على اصدار نتائج الانتخابات النيابية، اضافة الى ٣٦ قاضي احتياط في حال اضطر احد الاصيلين الى الاعتذار.
هذه الاسماء تم اختيارها من قبل وزير الداخلية بسام المولوي بعد استحصاله على لائحة باسماء كل القضاة من مجلس القضاء الاعلى ومن مجلس شورى الدولة. 
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اليكم التفاصيل..
 
 
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