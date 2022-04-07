مصيرُ الانتخابات معلّقٌ باعتذار قضاةٍ عن المشاركة في لجان القيد؟

٢١٩ قاضيا عدليا ومن مجلس شورى الدولة تم تعيينهم بمرسوم صادر عن وزير الداخلية لعضوية ورئاسة لجان القيد التي تشرف على اصدار نتائج الانتخابات النيابية، اضافة الى ٣٦ قاضي احتياط في حال اضطر احد الاصيلين الى الاعتذار.
هذه الاسماء تم اختيارها من قبل وزير الداخلية بسام المولوي بعد استحصاله على لائحة باسماء كل القضاة من مجلس القضاء الاعلى ومن مجلس شورى الدولة.
اليكم التفاصيل..
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