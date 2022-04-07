٨ لوائح في عكار والمقاعد ٧ أما المنافسة الحقيقية فبين ٣ فقط

في دائرة الشمال الأولى أي عكار، سبعة مقاعد نيابية:
مقعد ماروني، مقعدان للروم الأرثوذوكس مقعد علوي وثلاثة مقاعد للسنة.
تخيلوا أن عدد اللوائح التي سجلت لخوض الإنتخابات النيابية المقبلة تخطى في عكار عدد المقاعد السبعة ووصل الى ثماني لوائح.
وتخيلوا أيضاً أن أربع لوائح من ثماني، شكلتها مجموعات أفرزتها إنتفاضة 17 تشرين وترفع شعار المعارضة ما يعني أن أصواتها ستتشتت، ولن تكون قادرة على المنافسة وتأمين الحاصل الذي بلغ عام 2018 19058 صوتاً.
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