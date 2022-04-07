تقارير نشرة الاخبار
07 نيسان 2022 - 13:12
Back

٨ لوائح في عكار والمقاعد ٧ أما المنافسة الحقيقية فبين ٣ فقط

٨ لوائح في عكار والمقاعد ٧ أما المنافسة الحقيقية فبين ٣ فقط Lebanon, news ,lbci ,أخبار والمقاعد ٧ أما المنافسة الحقيقية فبين ٣ فقط,٨ لوائح في عكار ,٨ لوائح في عكار والمقاعد ٧ أما المنافسة الحقيقية فبين ٣ فقط
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
في دائرة الشمال الأولى أي عكار، سبعة مقاعد نيابية: 
 مقعد ماروني، مقعدان للروم الأرثوذوكس مقعد علوي وثلاثة مقاعد للسنة.
تخيلوا أن عدد اللوائح التي سجلت لخوض الإنتخابات النيابية المقبلة تخطى في عكار عدد المقاعد السبعة ووصل الى ثماني لوائح.
وتخيلوا أيضاً أن أربع لوائح من ثماني، شكلتها مجموعات أفرزتها إنتفاضة 17 تشرين وترفع شعار المعارضة ما يعني أن أصواتها ستتشتت، ولن تكون قادرة على المنافسة وتأمين الحاصل الذي بلغ عام 2018 19058 صوتاً. 
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً