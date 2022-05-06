في لبنان.. بعثة الاتحاد الاوروبي تتحضر لمراقبة المرحلة الثانية من انتخابات المغتربين

بعثة الاتحاد الاوروبي تتحضر لمراقبة المرحلة الثانية من انتخابات المغتربين

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LBCI News Lebanon

الجمعة ٦ أيار: بدأت عملية اقتراع المغتربين في عدد من الدول العربية وسط متابعة عدة جهات رقابية لسيرها.



أما في لبنان، فتتابع بعثة من الاتحاد الأوروبي التحضيرات قبيل أقل من 10 أيام عن الاستحقاق الانتخابي. وفي حين أن هذه البعثة لا تراقب اليوم سير العملية الانتخابية في الدول العربية، ستقوم بمراقبتها يوم الأحد المقبل في ١٣ دولة أوروبية. فما طبيعة عمل هذه الهيئة؟

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