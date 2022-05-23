لماذا رفض وزير الطاقة عروض عدد من الشركات لتامين معامل وتوليد الطاقة؟

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لا يعتبر وزير الطاقة وليد فياض ما هو موجود أمامه من شركة سيمنز بالتعاون مع شركة CMEC ومن شركة جنرال الكتريك بالتعاون مع شركة عراقية ومن شركة ميتسوبيشي اليابانية ومن شركة إينسالدو الإيطالية، بمثابة عروض كاملة لإنتاج الكهرباء وبناء معامل ولا سيما في دير عمار والزهراني بل هي بحسب تعبيره مجرد إعلان نوايا لافتا إلى أن كلفة إنتاج الكيلواط في بعض العروض مرتفعة...