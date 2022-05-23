تقارير نشرة الاخبار
23 أيار 2022 - 14:04
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لماذا رفض وزير الطاقة عروض عدد من الشركات لتامين معامل وتوليد الطاقة؟

لماذا رفض وزير الطاقة عروض عدد من الشركات لتامين معامل وتوليد الطاقة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكهرباء,وزير الطاقة , لماذا رفض وزير الطاقة عروض عدد من الشركات لتامين معامل وتوليد الطاقة؟
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Lebanon News
لا يعتبر وزير الطاقة وليد فياض ما هو موجود أمامه من شركة سيمنز بالتعاون مع شركة CMEC ومن شركة جنرال الكتريك بالتعاون مع شركة عراقية ومن شركة ميتسوبيشي اليابانية ومن شركة إينسالدو الإيطالية، بمثابة عروض كاملة لإنتاج الكهرباء وبناء معامل ولا سيما في دير عمار والزهراني بل هي بحسب تعبيره مجرد إعلان نوايا لافتا إلى أن كلفة إنتاج الكيلواط في بعض العروض مرتفعة...
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