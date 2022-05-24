ماذا ممكن أن يحصل إذا "طارت" خطة التعافي الاقتصادي؟

ما إن أقرت خطة التعافي المالي التي مفترض تنفيذها مع صندوق النقد الدولي وسرّبت بنودها، حتى قابلتها موجة من الاعتراضات من قبل جهات مختلفة.
آخرها جمعية المصارف التي جددت رفضها للخطة، معتبرة انها بمثابة تنصل لصالح الدولة ومصرف لبنان من القيام واجباتن بتسديد الديون، وبتحمل بالمقابل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز 70 مليار دولار إلى المودعين، بعد ما قضت على الأموال الخاصة بالمصارف.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية