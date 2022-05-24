تقارير نشرة الاخبار
24 أيار 2022 - 13:33
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ماذا ممكن أن يحصل إذا "طارت" خطة التعافي الاقتصادي؟

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Lebanon News
ما إن أقرت خطة التعافي المالي التي مفترض تنفيذها مع صندوق النقد الدولي وسرّبت بنودها، حتى قابلتها موجة من الاعتراضات من قبل جهات مختلفة.

آخرها جمعية المصارف التي جددت رفضها للخطة، معتبرة انها بمثابة تنصل لصالح الدولة ومصرف لبنان من القيام واجباتن بتسديد الديون، وبتحمل بالمقابل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز 70 مليار دولار إلى المودعين، بعد ما قضت على الأموال الخاصة بالمصارف. 
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