ترسيم الحدود البحرية... هوكستين الى لبنان الاحد والاثنين

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لا شيء يتقدم حتى الساحة على ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.وفي هذا الاطار، تتّجه الانظار الى الزيارة المرتقبة للوسيط الاميركي أموس هوكستين الاحد والاثنين المقبلين الى لبنان، بحسب تأكيد الرئيس نبيه بري، فيما شدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على أهمية إبعاد هذا الملف عن السجالات الداخلية والحسابات السياسية.