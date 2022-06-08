تقارير نشرة الاخبار
08 حزيران 2022 - 07:58
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ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يتقدم على ما عداه من ملفات.. ماذا في التفاصيل؟

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ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يتقدم على ما عداه من ملفات.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon News
ما زال ملفُ ترسيم الحدود البحرية الجنوبية يتقدم على ما عداه من ملفات بانتظار الزيارةِ المُرتقبة للوسيط الاميركي اموس هوكشتين.

وفي هذا الاطار كان لافتاً موقف المُفتي الجعفري المُمتاز الشيخ أحمد قبلان الذي رأى أن المعركةَ الوطنية الإنقاذية اليوم تبدأ من الثروةِ البحرية النفطية، والتي يجب البدء باستثمارِها حتى لو أدّى ذلك إلى حرب، لذلك عَدِّلوا مرسوم الحدود البحرية الجنوبية فوراً لأن لبنان مهددٌ وجودياً، وخلاصَه يكمُن بثروتِه النفطية البحرية، والوقت كالسيف إن لم تقطعُه قطعَك، بحسب تعبير قبلان.
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ماذا في التفاصيل؟
 
 
 
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