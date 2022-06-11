مع زيارة هوكستين المرتقبة... لبنان يحضّر ملف الترسيم من جوانبه التقنية

بعد ترددٍ وعدم تأكيد ، ها هي وزارة الخارجية الأميركية تحسم زيارة كبير مستشاريها لأمن الطاقة أموس هوكستين لبيروت يومي الإثنين والثلثاء المقبلين مبدية ً أملها أن تتمكن بيروت وتل أبيب من التوصّل الى قرار ٍ بشأن ترسيم حدودهما البحرية ينسحب ُ مزيدا ً من الأمن والإستقرار والإزدهار على كل ٍ من لبنان واسرائيل والمنطقة.
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