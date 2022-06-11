تقارير نشرة الاخبار
11 حزيران 2022 - 13:32
Back

مع زيارة هوكستين المرتقبة... لبنان يحضّر ملف الترسيم من جوانبه التقنية

مع زيارة هوكستين المرتقبة... لبنان يحضّر ملف الترسيم من جوانبه التقنية Lebanon, news ,lbci ,أخبار غاز, نفط,اموس هوكستين ,مع زيارة هوكستين المرتقبة... لبنان يحضّر ملف الترسيم من جوانبه التقنية
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
بعد ترددٍ وعدم  تأكيد ، ها هي وزارة الخارجية الأميركية تحسم زيارة كبير مستشاريها لأمن الطاقة أموس هوكستين لبيروت يومي الإثنين والثلثاء المقبلين مبدية ً أملها أن تتمكن بيروت وتل أبيب من التوصّل الى قرار ٍ بشأن ترسيم حدودهما البحرية ينسحب ُ مزيدا ً من الأمن والإستقرار والإزدهار على كل ٍ من لبنان واسرائيل والمنطقة. 
الإعلان
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً