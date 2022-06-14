تقارير نشرة الاخبار
14 حزيران 2022 - 13:24
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نجاح مهمة هوكستين مرتبط بالجواب الإسرائيلي على المقترح اللبناني

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Lebanon News
لم يكن لدى الوسيط الأميركي آموس هوكستين أي جواب يعطيه للمسؤولين اللبنانيين في شأن الطرح اللبناني الذي يطالب بحقل قانا كاملا الواقع في البلوك رقم ٩ ويمتد شمال وجنوب الخط ٢٣ وان يبقى هذا الخط في باقي المسار مستقيما وان لا اقتطاع من البلوك رقم ٨ إضافة إلى حقوق ومساحات قد تظهر المفاوضات أنها من حق لبنان وفق القانون الدولي وقانون البحار.
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