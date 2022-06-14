نجاح مهمة هوكستين مرتبط بالجواب الإسرائيلي على المقترح اللبناني

لم يكن لدى الوسيط الأميركي آموس هوكستين أي جواب يعطيه للمسؤولين اللبنانيين في شأن الطرح اللبناني الذي يطالب بحقل قانا كاملا الواقع في البلوك رقم ٩ ويمتد شمال وجنوب الخط ٢٣ وان يبقى هذا الخط في باقي المسار مستقيما وان لا اقتطاع من البلوك رقم ٨ إضافة إلى حقوق ومساحات قد تظهر المفاوضات أنها من حق لبنان وفق القانون الدولي وقانون البحار.
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