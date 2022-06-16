ادارة المناقصات تتهم الشورى بتسييس القضاء ومن خلفها التيار الوطني الحر

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في العام ٢٠١٧ اجرت ادارة المناقصات مزايدة لتلزيم السوق الحرة في المطار. يومها تقدم خمسة عارضين لكن المنافسة انحصرت في النهاية بين شركتين. الا ان احدى الشركات المستبعدة بسبب ضمها الى الملف شهادة ايزو عائدة لشركة اخرى، اعترضت امام مجلس شورى الدولة على ما اعتبرته اخلالا بمبادئ المنافسة. فصدر يومها قراران عن الشورى - قضاء العجلة، ابطلا المراجعة وابقيا على نتائج المزايدة، وكذلك فعل ديوان المحاسبة.لكن بعد خمس سنوات وقبل اسابيع على اطلاق المزايدة الجديدة للسوق الحرة، صدر قرار جديد عن مجلس شورى الدولة نتيجة مراجعة للشركة المتضررة تعود للعام ٢٠١٧، ينسب الى ادارة المناقصات التقاعس بسبب ابرازها في ملف المزايدة افادات متناقضة مع احدى مواد دفتر الشروط.