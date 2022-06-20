تقارير نشرة الاخبار
20 حزيران 2022 - 13:37
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أول إصابة بجدري القردة في لبنان... والمطلوب الوعي وعدم الإستهتار!

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Lebanon News
رسميا، لبنان سجل أول إصابة بجدري القردة على اراضيه.

الخبر أعلنته وزارة الصحة العامة، كاشفة أن الحالة في العزل المنزلي، وضعها مستقر ولا يتطلب الاستشفاء.  

الحالة هي بالعمر المتوسط، وافدة من الخارج من دون كشف الوزارة عن اسم البلد، أما عن توقيت رصدها فتؤكد الوزارة انها تمت منذ أيام عدة وأعلن عنها بعد تشخيصها من قبل لجنة مكافحة الامراض الانتقالية الوطنية التي تجتمع دوريا كل اثنين.
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