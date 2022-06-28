هل من انقسام في صفوف جمعية المصارف حول خطة التعافي الاقتصادي؟

هل من انقسام في صفوف جمعية المصارف حول خطة التعافي الاقتصادي؟

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LBCI News Lebanon

بعد البلبة التي أثيرت أخيرا واعتراض بعض البنوك على مضمون الرسالة التي أرسلت من قبل جمعية المصارف الى صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن انتقادات لمسودة الاتفاق المبدئي التي وقعها الصندوق مع الحكومة اللبنانية، فضلا عن تعليق بنك الموارد عضويته في الجمعية، ها هي جمعية المصارف تعلن وحدتها واستمرارها تحقيقاً لأهدافها...

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