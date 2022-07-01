تقارير نشرة الاخبار
01 تموز 2022 - 13:19
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ماذا دار في الإجتماع الثاني بين عون وميقاتي؟

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Lebanon News
الأمر الوحيد الذي اتفق عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي كان عدم التسريب بالشكل الذي حصل مع التشكيلة الحكومية الأولى التي حملها ميقاتي إلى قصر بعبدا وقد بقي ميقاتي مصرا على أن التسريب حصل من قبل فريق رئيس الجمهورية ولذلك أبلغه في بداية اللقاء إستياءه من هذا التسريب. ولفت ميقاتي إلى تعديلات طفيفة طرأت على التشكيلة التي كان قد تقدم بها وطلب الرئيس عون وقتا لدرس هذه التعديلات.
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