ماذا دار في الإجتماع الثاني بين عون وميقاتي؟

الأمر الوحيد الذي اتفق عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي كان عدم التسريب بالشكل الذي حصل مع التشكيلة الحكومية الأولى التي حملها ميقاتي إلى قصر بعبدا وقد بقي ميقاتي مصرا على أن التسريب حصل من قبل فريق رئيس الجمهورية ولذلك أبلغه في بداية اللقاء إستياءه من هذا التسريب. ولفت ميقاتي إلى تعديلات طفيفة طرأت على التشكيلة التي كان قد تقدم بها وطلب الرئيس عون وقتا لدرس هذه التعديلات.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية