تقارير نشرة الاخبار
01 تموز 2022 - 13:47
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البطاقة التمويلية... هل تبصر النور قريبًا؟

البطاقة التمويلية... هل تبصر النور قريبًا؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار ذوو الدخل المحدود,الفقراء,البطاقة التمويلية... هل تبصر النور قريبًا؟
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Lebanon News
"سمك بالبحر" هذا هو حال البطاقة التمويلية التي تعول عليها آلاف العائلات، فرغم محدودية المبالغ المرصودة لكل عائلة، يبقى ما في البطاقة مدخولًا ولو بسيطًا يساهم في الصمود في هذه الأيام الصعبة.

ورغم مرور أكثر من خمسة أشهر على انتهاء مهلة التسجيل، ورغم انتهاء عملية التدقيق في الطلبات المقدمة لم يصل ولا سنت واحد لأي لبناني من هذه البطاقة.
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