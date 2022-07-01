البطاقة التمويلية... هل تبصر النور قريبًا؟

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LBCI News Lebanon

"سمك بالبحر" هذا هو حال البطاقة التمويلية التي تعول عليها آلاف العائلات، فرغم محدودية المبالغ المرصودة لكل عائلة، يبقى ما في البطاقة مدخولًا ولو بسيطًا يساهم في الصمود في هذه الأيام الصعبة.



ورغم مرور أكثر من خمسة أشهر على انتهاء مهلة التسجيل، ورغم انتهاء عملية التدقيق في الطلبات المقدمة لم يصل ولا سنت واحد لأي لبناني من هذه البطاقة.

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