هل تعود "ستّ الدنيا" للحياة من جديد؟

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لأن بيروت هي ست الدنيا ولأنها لطالما كانت المدينة التي لا تموت، يجب أن لا ننسى أنها قلب لبنان وهي بأشد الحاجة لأن تنبض من جديد وتحيي معها كلّ لبنان...بعد كل الظروف التي مرّت على بيروت، أصبح هناك تخوّف لدى المستثمرين بسبب الأوضاع في لبنان، فالمحلات التجارية والشركات التي أقفلت في وسط بيروت بحاجة إلى حوافز لتفتح أبوابها من جديد.واليوم، بدأ فعلياً مشروعٌ لإعادة إحياء وسط بيروت وشارع الأورغواي وأسواق بيروت. ولأن الدولة عبر مؤسساتها عاجزة تماما عن المبادرة بسبب الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد كان الخيار التوجه والتعاون مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية.