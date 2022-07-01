تقارير نشرة الاخبار
01 تموز 2022 - 13:01
Back

هل تعود "ستّ الدنيا" للحياة من جديد؟

مشروعٌ لإعادة إحياء وسط بيروت Lebanon, news ,lbci ,أخبار ست الدنيا,بيروت,مشروعٌ لإعادة إحياء وسط بيروت
episodes
Lebanon News
لأن بيروت هي ست الدنيا ولأنها لطالما كانت المدينة التي لا تموت، يجب أن لا ننسى أنها قلب لبنان وهي بأشد الحاجة لأن تنبض من جديد وتحيي معها كلّ لبنان...

بعد كل الظروف التي مرّت على بيروت، أصبح هناك تخوّف لدى المستثمرين بسبب الأوضاع في لبنان، فالمحلات التجارية والشركات التي أقفلت في وسط بيروت بحاجة إلى حوافز لتفتح أبوابها من جديد. 
الإعلان

واليوم، بدأ فعلياً مشروعٌ لإعادة إحياء وسط بيروت وشارع الأورغواي وأسواق بيروت. ولأن الدولة عبر مؤسساتها عاجزة تماما عن المبادرة بسبب الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد كان الخيار التوجه والتعاون مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً