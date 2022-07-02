تقارير نشرة الاخبار
02 تموز 2022 - 13:16
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منصة إلكترونية مركزية لمراقبة المناقصات والإلتزامات

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Lebanon News
يبدو أن القانون الجديد للشراء العام مستهدف حتى أن هناك معلومات تتحدث عن إعداد اقتراح قانون لتعديله بذرائع متعددة يبدو أن هدفها التملص من الرقابة على المناقصات وشفافيتها.

إزاء هذا الواقع يسعى معهد باسل فليحان المالي من أجل تأمين تمويل لمنصة مركزية إلكترونية تتيح شفافية كاملة لأي مناقصة او تلزيم لجهة سلامة العروض والشركات المشاركة والالتزام بدفتر الشروط، وستساعد هذه المنصة إدارة المناقصات في دورها الرقابي والناظم لهذه العملية كما ستكون عين المجتمع المدني لمراقبة تلزيم أي مشروع.
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