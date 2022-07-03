ترقّبُ موقف رسمي لبناني من موضوع الترسيم.. وإسرائيل تهدد

قد تكون عبارة " وصلت الرسالة " التي ضمّنها حزب الله في بيانه حول المسيّرات هي أبلغُ تعبير عمّا يريد إيصاله لإسرائيل.
فالحزب الذي جاهر بأنه يقف خلف الدولة اللبنانية في القرار الذي ستتخذه في موضوع الترسيم الحدودي، حذّر من أنّه لن يسكت عن استمرار التنقيب الإسرائيلي في المنطقة المتنازع عليها ، وبالتالي فالمطلوب بنظره وقف ُ التنقيب الى حين إنتهاء المفاوضات.
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