ما هي المسيرة التي اطلقها حزب الله على اسرائيل..ومن اين انطلقت؟

اعترضَت الطائرات الحربيّة وسفينة الصواريخِ الاسرائيليةِ ثلاثَ مسيرات، انطلقَت من لبنان نحو المياهِ الاقتصاديةِ الإسرائيلية بحسبِ بيانِ الجيشِ العدو الاسرائيليّ.
جيشُ العدو أكدَ أن المُسيرات تابعةٌ لحزب الله وكانت متّجهةً نحو حقل "كاريش" وشددَ على أنّ هذه المسيّرات لم تُشكلْ تهديدا حقيقيا أثناءَ تحليقِها.
اليكم التفاصيل...
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