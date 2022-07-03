تقارير نشرة الاخبار 03 تموز 2022 - 13:08 03/07/2022 13:08:00 ما هي المسيرة التي اطلقها حزب الله على اسرائيل..ومن اين انطلقت؟

ما هي المسيرة التي اطلقها حزب الله على اسرائيل..ومن اين انطلقت؟

Lebanon, news ,lbci ,أخبار التي اطلقها حزب الله على اسرائيل..ومن اين انطلقت؟,ما هي المسيرة ,ما هي المسيرة التي اطلقها حزب الله على اسرائيل..ومن اين انطلقت؟

استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت إشترك الآن تسجيل الدخول تسجيل الدخول

LBCI News Lebanon

اعترضَت الطائرات الحربيّة وسفينة الصواريخِ الاسرائيليةِ ثلاثَ مسيرات، انطلقَت من لبنان نحو المياهِ الاقتصاديةِ الإسرائيلية بحسبِ بيانِ الجيشِ العدو الاسرائيليّ.

جيشُ العدو أكدَ أن المُسيرات تابعةٌ لحزب الله وكانت متّجهةً نحو حقل "كاريش" وشددَ على أنّ هذه المسيّرات لم تُشكلْ تهديدا حقيقيا أثناءَ تحليقِها. الإعلان اليكم التفاصيل... * حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





الإعلان