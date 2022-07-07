تقارير نشرة الاخبار
07 تموز 2022 - 14:03
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إقرار الموازنة مستبعد وتشريع الضرورة لتمويل الإنفاق الإضافي

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Lebanon News
جلسة تشريعية متوقعة لمجلس النواب خلال عشرة أيام، والملح فيها إمرار قرض البنك الدولي بـ١٥٠ مليون دولار لشراء القمح وإنهاء أزمة الرغيف.

أكثر من أزمة تمويل تحتاج تشريعًا في المجلس النيابي الذي يتجه إلى الموافقة على فتح إعتمادات إضافية لتمويل عجز الدولة بالإنفاق في إدارات ومؤسسات الدولة، لاسيما وأن قانون الموازنة سيتأخر إقراره بسبب تأخر وزارة المال ومصرف لبنان عن توحيد سعر الصرف المعتمد في النفقات والإيرادات ونسبة العجز. 
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