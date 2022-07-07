طرح بو صعب تعديل مرسوم التعيينات: هل يبصر النور؟

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LBCI News Lebanon

لا يبدو أن طرح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب حول تعديل مرسوم تعيينات الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليصبح عدد قضاتها عشرة يتوزعون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من بين هؤلاء المسيحيين الرئيس، لا يبدو أن هذا الطرح سيبصر النور.



إذ بحسب معلومات الـLBCI، فإن وزير العدل هنري خوري لا يوافق على التعديل وبالتالي لن يعد أي إقتراح لتعديل المرسوم 1334 الذي يتحدث صراحة عن هذه التعيينات.

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