طرح بو صعب تعديل مرسوم التعيينات: هل يبصر النور؟

لا يبدو أن طرح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب حول تعديل مرسوم تعيينات الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليصبح عدد قضاتها عشرة يتوزعون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين من بين هؤلاء المسيحيين الرئيس، لا يبدو أن هذا الطرح سيبصر النور.
إذ بحسب معلومات الـLBCI، فإن وزير العدل هنري خوري لا يوافق على التعديل وبالتالي لن يعد أي إقتراح لتعديل المرسوم 1334 الذي يتحدث صراحة عن هذه التعيينات.
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