تقارير نشرة الاخبار
22 أيلول 2022 - 13:18
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هل ستعود المصارف عن قرارها وتفتح أبوابها من جديد؟

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Lebanon News
المصارف ماضية في اضرابها حتى اشعار آخر، اقفال المصارف لابوابها اثر ويؤثر دون شك على الحركة الاقتصادية في البلاد.


كل ذلك فيما اخلي سبيل عبد الرحمن زكريا في ملف اقتحام احد المصارف، بعدما كان قد ابقي موقوفا بناء لإشارة من القضاء العسكري في ملف إطلاق نار، وذلك بعد انتهاء التحقيق في المحكمة العسكرية، وتركه بسند إقامة.
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