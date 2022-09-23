دفعة من الباصات الفرنسية لزوم انطلاق خطة النقل العام وصلت لبنان في أيار الفائت.. ما مصيرها اليوم؟

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في ايار الفائت، وصلت الى لبنان دفعة من الباصات الفرنسية لزوم انطلاق خطة النقل العام مع ارتفاع اسعار المحروقات. حتى اليوم لا تزال هذه الباصات متوقفة. وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية اكد في مؤتمر صحافي ان الوزارة لا تزال حتى اليوم تحاول تسجيل الباصات في مصلحة تسجيل السيارات قبل وضعها في السير.اليكم التفاصيل..