كارثة غرق مركب الموت قبالة طرطوس... ماذا في آخر المعطيات؟

لم ينسَ اللبنانيون بعد كارثة غرق مركب الموت قبالةَ السواحل اللبنانية والذي ذهب ضحيتَه العشرات من ابناءِ مدينة طرابلس، حتى أُعيد المشهدُ نفسُه وهذه المرّة قبالةَ سواحل طرطوس.
ثمانيةٌ وثمانون قتيلاً بين لبنانيين سوريين وفلسطينيين بالاضافة الى عشرين ناجٍ هي الحصيلةُ حتى الساعة.
وقال الرئيس الاقليمي للصليب الاحمر في الشمال للـLBCI "العائلات التي تريد أن تتعرف على الجثث التي غرقت في مركب طرطوس بإمكانها التواصل معنا على الرقم 1760 أو على الرقم 71910269 ".
واليكم آخر المعطيات؟
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