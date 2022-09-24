تقارير نشرة الاخبار
24 أيلول 2022 - 13:33
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بعد غرق مركب طرطوس..كيف هي الصورة عند معبر العريضة الحدودي؟

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Lebanon News
 اعدت وزارة الصحة مستشفيي طرابلس وحلبا الحكوميين وسائر المستشفيات الخاصة في الشمال لاستقبال الجثامين ومتابعة علاج الجرحى اللبنانيين على نفقة الوزارة . ويتابع مدير العناية الطبية الدكتور جوزف الحلو التنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والهلال الأحمر العربي السوري لإنجاز مجمل الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالجرحى كما بنقل جثامين الضحايا إلى لبنان. 
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