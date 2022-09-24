بعد غرق مركب طرطوس..كيف هي الصورة عند معبر العريضة الحدودي؟

اعدت وزارة الصحة مستشفيي طرابلس وحلبا الحكوميين وسائر المستشفيات الخاصة في الشمال لاستقبال الجثامين ومتابعة علاج الجرحى اللبنانيين على نفقة الوزارة . ويتابع مدير العناية الطبية الدكتور جوزف الحلو التنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والهلال الأحمر العربي السوري لإنجاز مجمل الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالجرحى كما بنقل جثامين الضحايا إلى لبنان.
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