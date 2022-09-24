اليكم مسار رحلات الهجرة غير الشرعية

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LBCI News Lebanon

يواصل الصليب الاحمر اللبناني عمله في متابعة كارثة غرق القارب ونقل الجثث والمصابين كما يعملعلى توفير انتقال ذوي الضحايا عبر معبر العريضة إلى مستشفى الباسل للتعرف على الجثامين ليتولى بعدها الإستلام والنقل وكذلك نقل الناجين المصابين إلى الأراضي اللبنانية.



كي لا يتكرر المصير الاسود اليكم مسار رحلات الهجرة غير الشرعية التي لا توصل الى الجنة ولا الى الملايين.

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