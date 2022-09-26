تقارير نشرة الاخبار
26 أيلول 2022 - 06:54
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ماذا في جديد نقاش الموازنة وإلام وصل؟

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Lebanon News
عادت مناقشة الموازنة الى مجلس النواب وسط خلافات في داخل القاعة.

وتم إقرار إعفاء الطلاب اللبنانيين من الرسوم على مصادقة الافادات في السفارات في الخارج والقنصليات.

ايضا، اقر مجلس النواب إعفاء رواتب المتقاعدين من الضريبة على الرواتب والأجور.
 
اضافة الى اقرار رفع تعرفة جواز السفر لــ5 سنوات مليون ليرة و10 سنوات مليونين.
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