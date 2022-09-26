ميقاتي يزور بعبدا غدًا...فهل من ولادة قريبةٍ للحكومة؟

تتجه الانظار الى اللقاء المرتقب بين الرئيسين عون وميقاتي , وما اذا كان هذا اللقاء سيكون حاسما حكوميا، كما سبق ووعد الرئيس المكلف قبيل مغادرته الى نيويورك..
حتى الساعة لا موعد محددا للرئيس المكلف في بعبدا ومع ذلك يصر مقربون من رئيس الحكومة على ان الاخير يعتزم التوجه الى بعبدا الثلاثاء من اجل استكمال مشاوراته الحكومية مع رئيس الجمهورية .
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