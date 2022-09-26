سبح بين الجثث ليوم ونصف.. وضع زوجته الحامل على خشبة... زين الدين يروي للـlbci لحظات موت من رافقوه...

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العين على البحر الذي لا يزال يوصل جثث ضحايا مركب الموت الى الشاطئ السوري.٩٩ جثة وعشرون ناجٍ هي محصلة أعمال البحث عن ضحايا مركب الموت مقابل شاطئ طرطوس حتى يوم الاثنين.وفيما تمت اعادة عشرين جثة حتى الآن لم تتمكن العائلات من التعرف على هوية جثث جديدة من الجثث الـ٣٨ المجهولة الهوية الموجودة في مستشفى الباسل في طرطوس.زين الدين حمد سبح لعشرات الساعات مع زوجته الحامل التي فقدت جنينها جراء الحادث.