تقارير نشرة الاخبار
26 أيلول 2022 - 13:48
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سبح بين الجثث ليوم ونصف.. وضع زوجته الحامل على خشبة... زين الدين يروي للـlbci لحظات موت من رافقوه...

من روايات مركب الموت: سبح لساعات مع زوجته الحامل... وماذا في تفاصيل نهار العريضة الطويل؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مركب الموت, هجرة,لبنان, من روايات مركب الموت: سبح لساعات مع زوجته الحامل... وماذا في تفاصيل نهار العريضة الطويل؟
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Lebanon News
العين على البحر الذي لا يزال يوصل جثث ضحايا مركب الموت الى الشاطئ السوري. 

٩٩ جثة وعشرون ناجٍ هي محصلة أعمال البحث عن ضحايا مركب الموت مقابل شاطئ طرطوس حتى يوم الاثنين. 

وفيما تمت اعادة عشرين جثة حتى الآن لم تتمكن العائلات من التعرف على هوية جثث جديدة من الجثث الـ٣٨ المجهولة الهوية الموجودة في مستشفى الباسل في طرطوس.
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زين الدين حمد سبح لعشرات الساعات مع زوجته الحامل التي فقدت جنينها جراء الحادث. 
 
 
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