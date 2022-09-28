دعوة بري فتحت قنوات التواصل والتشاور داخل الكتل النيابي.. اليكم التفاصيل حول الكتل والتكتلات التي اعلنت مشاركتها

بعد 28 يوما على بدء المهلة الدستورية لاستحقاق الانتخابات الرئاسية، بادر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى دعوة النواب لانتخاب رئيس جمهورية في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس.
الدعوة فتحت قنوات التواصل والتشاور داخل الكتل النيابية لتحديد الموقف وتنسيق السيناريوهات المطروحة.
اليكم المزيد من التفاصيل حول الكتل والتكتلات التي اعلنت مشاركتها..
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