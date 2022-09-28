تقارير نشرة الاخبار 28 أيلول 2022 - 08:02 28/09/2022 08:02:00 دعوة بري فتحت قنوات التواصل والتشاور داخل الكتل النيابي.. اليكم التفاصيل حول الكتل والتكتلات التي اعلنت مشاركتها

اليكم المزيد من التفاصيل حول الكتل والتكتلات التي اعلنت مشاركتها..

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LBCI News Lebanon

بعد 28 يوما على بدء المهلة الدستورية لاستحقاق الانتخابات الرئاسية، بادر رئيس مجلس النواب نبيه بري الى دعوة النواب لانتخاب رئيس جمهورية في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس.



الدعوة فتحت قنوات التواصل والتشاور داخل الكتل النيابية لتحديد الموقف وتنسيق السيناريوهات المطروحة.



اليكم المزيد من التفاصيل حول الكتل والتكتلات التي اعلنت مشاركتها.. الإعلان * حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية





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