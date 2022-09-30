هل ينجح معوض في توحيد المعارضة واستقطاب الأصوات اللازمة من خارجها ليحظى بالكرسي الرئاسي؟

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لم يتأخر كثيرا ًالمرشح الرئاسي ميشال معوّض في الوفاء بشعار مدّ اليدّ الذي طرحه بعد الخروج من البرلمان إثر الجلسة الإنتخابية التي منحته ستة وثلاثين صوتا مع تأييد أربعة نواب إضافيين ممّن لم ينزلوا الى ساحة النجمة، وعلمت الـLBCI أن معوض اجتمع مساء الخميس الى عدد من النواب التغييريين، كما أنه التقى الجمعة أحد النواب الأساسيين من كتلة الإعتدال ممّن وضعوا عبارة لبنان في صندوقة الإقتراع.