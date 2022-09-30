تقارير نشرة الاخبار
30 أيلول 2022 - 13:30
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هل ينجح معوض في توحيد المعارضة واستقطاب الأصوات اللازمة من خارجها ليحظى بالكرسي الرئاسي؟

هل ينجح في توحيد المعارضة واستقطاب الأصوات اللازمة من خارجها ليحظى بالكرسي الرئاسي؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار المعارضة,معوض,هل ينجح في توحيد المعارضة واستقطاب الأصوات اللازمة من خارجها ليحظى بالكرسي الرئاسي؟
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Lebanon News
لم يتأخر كثيرا ًالمرشح الرئاسي ميشال معوّض في الوفاء بشعار مدّ اليدّ الذي طرحه بعد الخروج من البرلمان إثر الجلسة الإنتخابية التي منحته ستة وثلاثين صوتا مع تأييد أربعة نواب إضافيين ممّن لم ينزلوا الى ساحة النجمة، وعلمت الـLBCI أن معوض اجتمع مساء الخميس الى عدد من النواب التغييريين، كما أنه التقى الجمعة أحد النواب الأساسيين من كتلة الإعتدال ممّن وضعوا عبارة لبنان في صندوقة الإقتراع. 
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