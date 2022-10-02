الاحداث على خطّ ترسيم الحدود البحرية تتسارع... ماذا في التفاصيل؟

الإعلان

تتسارع الاحداث على خطّ ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل بوساطة اميركية.فعلى المقلب اللبناني وفي معلوماتٍ خاصة بالـLBCI يتوقع ان تعقد اللجنة الفنية والخبراء اللبنانيون اجتماعا صباح غد في قصر بعبدا لدراسة العرض الاميركي بشقيه التقني والفني.اما على المقلب الاسرائيلي فموقفٌ رسميٌ على لسان رئيس الحكومة يائير لابيد اعلن خلاله موافقة لبنان وإسرائيل على اقتراح الوسيط الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.موقفٌ فتح باب المواجهة بين لابيد ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي اتهم لابيد بالاستسلام بشكل مخجل لتهديدات الامين العام لحزب الله. ردّ لابيد لم يتأخر فقد اتهم نتنياهو بالاضرار بمصالح اسرائيل.كل التفاصيل في الفيديو اعلاه...