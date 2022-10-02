العقبات في طريقها الى الحل..فهل تبصر الحكومة النور بعد توقيع الترسيم؟

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LBCI News Lebanon

لم يكن كلام رئيس الجمهورية قبل يومين عن ان الامور لم تنضج تماماً كي تولد حكومة جديداً ؛ لا بل أكد المؤكد اي ان هناك عقبة او اثنتين بحاجة لتذليل.

وما بات مؤكدا بالنسبة لكل المعنيين بملف التأليف ان عقدتين تحولان دون تشكيل الحكومة في الوقت الحالي؛ هي العقدة المتمثلة بتغيير وزير الاقتصاد امين سلام ؛غير انها ليست بحجم عقدة وزير المهجرين إذ ممكن أن يسقطها الرئيس المكلف، على عكس اسم وزير المهجرين المتمسك بموقفه من استبداله.

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