العين على الموعد الثاني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

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LBCI News Lebanon

صحيح أن تأليف حكومة جديدة كاملة الصلاحيات هو ضرورة ملحة، لكن ومنذ انعقاد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية باتت أولوية كل الأطراف المعلنة وغير المعلنة هي الاتيان برئيس للبلاد.



فبعد البوادر الايجابية التي تركها اجتماع بعبدا الثلاثي المتعلق بالترسيم، العين على الموعد الثاني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

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