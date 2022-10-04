صحيح أن تأليف حكومة جديدة كاملة الصلاحيات هو ضرورة ملحة، لكن ومنذ انعقاد الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية باتت أولوية كل الأطراف المعلنة وغير المعلنة هي الاتيان برئيس للبلاد.
فبعد البوادر الايجابية التي تركها اجتماع بعبدا الثلاثي المتعلق بالترسيم، العين على الموعد الثاني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
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