لبنان يتحضر لمواكبة الموقف الإسرائيلي في ملف الترسيم... فهل من ضرورة إلى جلسة أخيرة في الناقورة؟

لبنان يتحضر لمواكبة الموقف الإسرائيلي في ملف الترسيم... فهل من ضرورة إلى جلسة أخيرة في الناقورة؟

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LBCI News Lebanon

في يوم الغفران استراح الإسرائيليون من ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بانتظار أن يعاود التحرك يوم الخميس على مستوى المجلس الوزاري المصغر الذي بيده الموافقة أو عدمها على الاقتراح الأميركي بهذا الخصوص، علما ان بعض الملاحظات التي أوردها لبنان على الاقتراح قد لا تحظى بقبول إسرائيلي ولكنها قد لا تؤدي إلى نسف الموافقة الإسرائيلية في هذا الاتجاه.

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