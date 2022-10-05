لبنان يتحضر لمواكبة الموقف الإسرائيلي في ملف الترسيم... فهل من ضرورة إلى جلسة أخيرة في الناقورة؟

في يوم الغفران استراح الإسرائيليون من ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بانتظار أن يعاود التحرك يوم الخميس على مستوى المجلس الوزاري المصغر الذي بيده الموافقة أو عدمها على الاقتراح الأميركي بهذا الخصوص، علما ان بعض الملاحظات التي أوردها لبنان على الاقتراح قد لا تحظى بقبول إسرائيلي ولكنها قد لا تؤدي إلى نسف الموافقة الإسرائيلية في هذا الاتجاه.
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