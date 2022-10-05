تقارير نشرة الاخبار
05 تشرين الأول 2022 - 13:29
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لبنان يتحضر لمواكبة الموقف الإسرائيلي في ملف الترسيم... فهل من ضرورة إلى جلسة أخيرة في الناقورة؟

لبنان يتحضر لمواكبة الموقف الإسرائيلي في ملف الترسيم... فهل من ضرورة إلى جلسة أخيرة في الناقورة؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار آموس هوكشتاين, اسرائيل,الترسيم,لبنان يتحضر لمواكبة الموقف الإسرائيلي في ملف الترسيم... فهل من ضرورة إلى جلسة أخيرة في الناقورة؟
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Lebanon News
في يوم الغفران استراح الإسرائيليون من ملف ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بانتظار أن يعاود التحرك يوم الخميس على مستوى المجلس الوزاري المصغر الذي بيده الموافقة أو عدمها على الاقتراح الأميركي بهذا الخصوص، علما ان بعض الملاحظات التي أوردها لبنان على الاقتراح قد لا تحظى بقبول إسرائيلي ولكنها قد لا تؤدي إلى نسف الموافقة الإسرائيلية في هذا الاتجاه.
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