تقارير نشرة الاخبار
06 تشرين الأول 2022 - 13:30
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في الترسيم البحري...الانظار في لبنان نحو الرد الاسرائيلي

في الترسيم البحري...الانظار في لبنان نحو الرد الاسرائيلي Lebanon, news ,lbci ,أخبار هوكشتاين, إسرائيل,الترسيم,في الترسيم البحري...الانظار في لبنان نحو الرد الاسرائيلي
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Lebanon News
قالت معلومات خاصة بالـ lbci إن نحو ٩٠% من الملاحظات التي تقدم بها لبنان على اقتراح الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في شأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل كانت مقبولة من الفريق القانوني الأميركي الذي يتابع هذا الملف، في حين أن الـ ١٠% الباقية والتي تبين أن لها علاقة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة قد تثير مشاكل وتعيق الإسراع في الاتفاق من الجهة الإسرائيلية. 
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وأفاد مسؤول لبناني لوكالة "رويترز"، بأنّ لبنان لم يتلقَّ ردّاً إسرائيليّاً رسميّاً بشأن طلبات تعديل مسوّدة اتفاق ترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
 
 
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