من هو زياد حايك المرشح لرئاسة الجمهورية؟

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LBCI News Lebanon

مرشح الرئاسة زياد حايك، لم يكن غائبا عن شؤون السياسة، امضى 13 عاما في السرايا الحكومية وعمل مع اربعة رؤساء حكومة.

قد يكون برنامج ترشح حايك من البرامج التي تحاكي متطلبات معالجة الازمة والانهيار الذي يعيشه البلد. ولكن هل يمكن لمرشح رئاسي وافد من خارج سرب السياسيين التقليديين الممسكين بسلطة الحل والربط ان يكتب له الوصول الى موقع رئاسة البلاد، خصوصا وان هذه الخطوة تأتي في نظام سياسي لا يفتح المجال فيه لوصول رئيس لجمهورية الا بتسويات وتوافقات كبرى داخلية كانت أم خارجية؟

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