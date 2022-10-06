مفاوضات تشكيل الحكومة...تعثرت؟

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LBCI News Lebanon

كلما تقدمت الايام في اتجاه الحادي والثلاثين من تشرين الاول الحالي، آخر يوم من عهد الرئيس ميشال عون، كلما تضيق فرص تأليف حكومة كاملة الصلاحيات، قادرة على تسلم مهام الرئيس في حال وقوع الفراغ.



وفي الوقت الضائع استأنف الرئيس المكلف جولاته الداخلية على المرجعيات الروحية بدءا من بكركي، بدلا من زيارة بعبدا والنوم هناك حتى تولد الحكومة.

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