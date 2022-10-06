في سابقة من نوعها... وزير العدل يدعو مجلس القضاء الأعلى للانعقاد

في سابقة من نوعها... وزير العدل يدعو مجلس القضاء الأعلى للانعقاد

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LBCI News Lebanon

وأخيرا استخدم وزير العدل هنري خوري صلاحية نص عليها قانون القضاء العدلي في مادته السادسة والتي تتيح له دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى الاجتماع، وأن يحدد جدول أعماله وأن يودعه المجلس ليطلع عليه الأعضاء قبل ٢٤ ساعة على الأقل من الموعد المحدد للجلسة.



وزير العدل حدد موعد الجلسة في ١١ تشرين الأول الجاري أي يوم الثلثاء المقبل وحدد جدول أعمالها ببندين:

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الأول هو البت بموضوع تعيين رؤساء غرف محكمة التمييز

والثاني اتخاذ موقف بالتصويت سلبا او إيجابا في ما خص اسم القاضي المقترح إنتدابه في قضية تفجير مرفأ بيروت أي تعيين محقق عدلي رديف للمحقق العدلي الأصيل طارق البيطار.