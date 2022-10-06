مواجهة المصارف مع مودعيها مستمرة... مسلسل الاقتحامات تابع

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LBCI News Lebanon

مواجهة المصارف مع مودعيها مستمرة، وبعد أن شهدت معظم المناطق اقتحامات لفروع المصارف فيها، سجلت النبطية أول عملية اقتحام، وبطلها، يحيى بدر الدين، وهو يملك وديعة تبلغ قيمتها ١٥٠ الف دولار أميريكي.



بدر الدين دخل الى فرع النبطية لبنك ميد، مهددا بسلاح كان بحوزته، ومتوعدا بالانتحار، في حال لم يستطع أن يسترد جزءا من وديعته، وذلك لانه لن يتمكن من سداد ديونه التي تجاوزت الثلاثين الف دولار.

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