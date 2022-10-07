سيناريو يمكن أن يطيح بنصاب اجتماع المجلس الأعلى للقضاء

اتفاق الترسيم حاصل كمصلحة أميركية أولا

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LBCI News Lebanon

أبلغ الأميركيون الجانبين اللبناني والإسرائيلي ألا مفر من التوصل إلى اتفاق في شأن ترسيم الحدود البحرية ووضع الأسس المتعلقة باستخراج ثروات النفط والغاز.



ولفت الأميركيون إلى أن هذا الاتفاق العتيد يأتي في سياق الدور الأميركي المتصاعد في المنطقة والدليل على ذلك أن مسودة هذا الاتفاق تتضمن دورا أميركيا ليس في المرحلة الراهنة فقط بل في المراحل المستقبلية.

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