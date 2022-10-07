تقارير نشرة الاخبار
07 تشرين الأول 2022 - 13:22
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هل أسدل ستار النهاية على حكاية المصارف؟

المصارف عاودت الإقفال... Lebanon, news ,lbci ,أخبار إقفال,المصارف,المصارف عاودت الإقفال...
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Lebanon News
المصارف اللبنانية مقفلة حتى إشعار آخر...

ولكن الإقفال هذه المرة لم يكن بموجب اضراب دعت اليه جمعية المصارف او اتحاد نقابات موظفيها.

فبحسب ما أفادت مصادر مصرفية للـLBCI، فإن إقفال فروع المصارف على مختلف الأراضي اللبنانية جاء بناء على إتفاق بين المصارف نظرا لعمليات الاقتحام المتكررة التي لم تنجح آلية العمل الجديدة بردعها او الحد منها.
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