هل أسدل ستار النهاية على حكاية المصارف؟

المصارف عاودت الإقفال...

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LBCI News Lebanon

المصارف اللبنانية مقفلة حتى إشعار آخر...



ولكن الإقفال هذه المرة لم يكن بموجب اضراب دعت اليه جمعية المصارف او اتحاد نقابات موظفيها.



فبحسب ما أفادت مصادر مصرفية للـLBCI، فإن إقفال فروع المصارف على مختلف الأراضي اللبنانية جاء بناء على إتفاق بين المصارف نظرا لعمليات الاقتحام المتكررة التي لم تنجح آلية العمل الجديدة بردعها او الحد منها.

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