تقارير نشرة الاخبار
07 تشرين الأول 2022 - 13:36
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حريق جبل النفايات في طرابلس: انبعاثات سامة وتهديد للحياة والنبات... ما جديده؟

حريق جبل النفايات في طرابلس: انبعاثات سامة وتهديد للحياة والنبات... ما جديده؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار حريق, النفايات,طرابلس,حريق جبل النفايات في طرابلس: انبعاثات سامة وتهديد للحياة والنبات... ما جديده؟
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Lebanon News
هذا ليس جبلاً طبيعياً... بل مكبّ النِفايات العشوائي القديم والمقفل منذ ثلاث سنوات لمدينة طرابلس والذي تُهدد غازاته الدفينة، حياة المواطنين هناك.
قبل أسابيع اندلع حريق كبير في هذا المكب استمرّ لسبعة أيام ما أدّى الى انبعاثاتٍ سامة وملوثّة، نتيجة تخمّر مختلف أنواع النفايات التي تكدست فيه على مرّ أكثر من عشرين سنة.  
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