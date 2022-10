اطلاق حملة توعية لمرضى سرطان الثدي

"‏Just like you pose for photos, remember to pose for your mammography"…



تحت هذا الشعار ومن أجل نشر التوعية حول سرطان الثدي ونشر الإيجابية والأمل بعيدًا عن الأوجاع والمعاناة التي يسببها هذا المرض، اجتمعت نساء وقررن احياء شهر تشرين الأول المخصص للتوعية على طريقتهن الخاصة.

