هل تلعب اليونيسف دورها في تزويد سكان مخيمات النزوح بالمياه السليمة؟

اليونيسف المسؤول الأول عن مد مخيمات النزوح في لبنان بالمياه...

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LBCI News Lebanon

فيما لم يحسم رسمياً بعد المصدر الأول للإصابات بالكوليرا في مخيم النازحين السوريين في عكار، قالها بصراحة هذا النازح السوري.



شح المياه في المخيم بحسب النازحين، وعدم قدرتهم على شراء صهاريج المياه يجبرهم على إستعمال المياه المخصصة لري المزروعات التي تنبع من سد نهر البارد وتغذي جزءا من عكار وجزاء من المنية، وتمر بأقنية مكشوفة داخل المخيم، وذلك للإستحمام وغسل الصحون والثياب وغيرها من الإستخدامات اليومية.. وما ادراكم ما هي هذه المياه.

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