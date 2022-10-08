هل تلعب اليونيسف دورها في تزويد سكان مخيمات النزوح بالمياه السليمة؟

فيما لم يحسم رسمياً بعد المصدر الأول للإصابات بالكوليرا في مخيم النازحين السوريين في عكار، قالها بصراحة هذا النازح السوري.
شح المياه في المخيم بحسب النازحين، وعدم قدرتهم على شراء صهاريج المياه يجبرهم على إستعمال المياه المخصصة لري المزروعات التي تنبع من سد نهر البارد وتغذي جزءا من عكار وجزاء من المنية، وتمر بأقنية مكشوفة داخل المخيم، وذلك للإستحمام وغسل الصحون والثياب وغيرها من الإستخدامات اليومية.. وما ادراكم ما هي هذه المياه.
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