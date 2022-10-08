البزري للـ LBCI عن الكوليرا: لوزارة الصحة مسؤولية طبية ووقائية

أوضح النائب عبد الرحمن البزري أن الدولة اللبنانية ومن خلال وزارة الصحة مسؤولة عن علاج المريض بالكوليرا كما لديها مسؤولية وقائية.
ولفت، في حديث للـLBCI، إلى أن المصاب بالكوليرا يكون قد تعرّض لكمية كبيرة من هذا الفيروس، ومن هنا نتحدث عن تلوث المياه.
وأكد البزري أن منظمة الصحة العالمية تقوم بمساعدة الدولة اللبنانية في تأمين الفحوص لكشف حالات الكوليرا، كما من خلال تأمين المضادات الحيوية الضرورية للعلاج.
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