تقارير نشرة الاخبار
08 تشرين الأول 2022 - 13:40
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البزري للـ LBCI عن الكوليرا: لوزارة الصحة مسؤولية طبية ووقائية

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Lebanon News
أوضح النائب عبد الرحمن البزري أن الدولة اللبنانية ومن خلال وزارة الصحة مسؤولة عن علاج المريض بالكوليرا كما لديها مسؤولية وقائية.

ولفت، في حديث للـLBCI، إلى أن المصاب بالكوليرا يكون قد تعرّض لكمية كبيرة من هذا الفيروس، ومن هنا نتحدث عن تلوث المياه.

وأكد البزري أن منظمة الصحة العالمية تقوم بمساعدة الدولة اللبنانية في تأمين الفحوص لكشف حالات الكوليرا، كما من خلال تأمين المضادات الحيوية الضرورية للعلاج.
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