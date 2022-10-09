هل يمكن ضبط الكوليرا في المدارس؟

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وشددت على ان هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق المنظمات ، من جهة وجود بعض اللاجئين في المدارس الرسمية بدوام بعدالظهر.

جلسة وزارية مقررة في السرايا ستنعقد الثلاثاء بشأن الكوليرا، أي أن طلاب المدارس وتحديدا في عكار، سيكونون قد عادوا الى مقاعد الدراسة بعد العطلة الرسمية يوم الاثنين.فهل يمكن ضبط الكوليرا في تلك المدارس؟تجيب رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة الدكتورة عاتكة بري عبر الـLBCI بأنه تم اشناء خلية اومة بدأت اجتماعاتها والتواصل مع وزارة التربية بدأ منذ ايام لتنسيق هذا الموضوع، وهناك محاضرة توعوية ستقام بالمدارس، اضافة الى توعية للمواطنين. وأكدت انه لن يتم المخاطرة بالعام الدراسي، ولا قرار باقفال المدارس طالما أن هناك طرق اخرى يمكن ان تكون ناجحة.