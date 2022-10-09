تقارير نشرة الاخبار
09 تشرين الأول 2022 - 13:11
Back

هل يمكن ضبط الكوليرا في المدارس؟

هل يمكن ضبط الكوليرا في المدارس؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار مدارس,كوليرا,هل يمكن ضبط الكوليرا في المدارس؟
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
جلسة وزارية مقررة في السرايا ستنعقد الثلاثاء بشأن الكوليرا، أي أن طلاب المدارس وتحديدا في عكار، سيكونون قد عادوا الى مقاعد الدراسة بعد العطلة الرسمية يوم الاثنين.

فهل يمكن ضبط الكوليرا في تلك المدارس؟

تجيب رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة الدكتورة عاتكة بري عبر الـLBCI بأنه تم اشناء خلية اومة بدأت اجتماعاتها والتواصل مع وزارة التربية بدأ منذ ايام لتنسيق هذا الموضوع، وهناك محاضرة توعوية ستقام بالمدارس، اضافة الى توعية للمواطنين. وأكدت انه لن يتم المخاطرة بالعام الدراسي، ولا قرار باقفال المدارس طالما أن هناك طرق اخرى يمكن ان تكون ناجحة.
الإعلان
 
وشددت على ان هناك مسؤولية كبرى تقع على عاتق المنظمات ، من جهة وجود بعض اللاجئين في المدارس الرسمية بدوام بعدالظهر. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


الإعلان
إقرأ أيضاً